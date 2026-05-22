Marathón contra la historia: nunca ha ganado el título tras empatar la ida en casa

Tegucigalpa, Honduras.- En una final en donde lo mejor estuvo al cierre del partido, Marathón rescató un empate 1-1 que lo llena de vida para el partido de vuelta en Tegucigalpa el próximo domingo ante Motagua. Los de Pablo Lavallén estuvieron a punto de caer en casa cuando John Kleber Oliveira adelantó a los azules desde el punto penal a los 76 minutos, pero Brian Farioli, tras una agónica acción en el área, agarró el reboté y soltó un trallazo inatajable para Luis Ortiz que acabó siendo un bálsamo para los verdolagas. Ahora los sampedranos viajarán a la capital con la serie igualada y sabiendo que pueden llegar a complicar a las Águilas si logran adelantarse en algún punto del partido en el Chelato Uclés, sin embargo, los "Panzas Verdes" lucharán contra la historia.

Marathón nunca ha ganado una final tras empatar de local

En la historia de la Liga Nacional, el Marathón ha disputado 21 finales (sin contar la actual), de las cuáles ha ganado siete y ha terminado siendo subcampeón en 14. Todas ellas tienen un denominador en común, y es que en las series en donde el Verde disputó el compromiso de vuelta tras haber empatado en casa no logró hacerse con el título. En los títulos que el cuadro esmeralda ganó fuera de San Pedro Sula siempre logró imponerse en el primer compromiso. Ese fue el caso del torneo de 1979, cuando derrotaron a la UNAH con un global de 2-0, la conquista del Clausura 2002 tras golear 4-1 a Olimpia en San Pedro Sula y cerrar con un 1-0 que dejó sin posibilidades al León. Para el Apertura 2004, los verdes aplicaron una receta diferente, pues derrotaron 3-2 al Olimpia y en la vuelta, durante los tiempos extras, se impusieron 1-2 y dieron la vuelta olímpica. Finalmente, la última vez que Marathón se coronó campeón jugando de visitante, aunque si bien fue jugando en San Pedro Sula, fue ante Real España en el Apertura 2008. En la ida en el estadio Olímpico ganó 1-0 y en la vuelta empató 1-1 con un recordado golazo de Mario Berríos.

Ya si revisamos el historial, el Marathón acabó siendo subcampeón en los torneos Clausura 2004, Clausura 2005, Clausura 2007, Clausura 2008, Clausura 2012, Clausura 2014 y Apertura 2025, en donde no logró conseguir el triunfo en los partidos de ida.

Finales de Marathón cerrando como visitante