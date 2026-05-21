¿Cuándo es la gran final del fútbol hondureño entre Motagua y Marathón?

San Pedro Sula, Honduras.- No se hicieron daño. La final de ida entre Marathón y Motagua no pasó de un empate 1-1 en la cancha del estadio Morazán. Cuando parecía que los del español Javier López se llevaban el triunfo, apareció desde fuera del área el argentino Brian Farioli con un potente zapatazo en el último minuto del juego.

John Kleber Oliveira da Silva había adelantado a los azules vía lanzamiento de penal, mismo que fue sancionado tras ser revisada la falta de Damín Ramirez sobre Jefryn Macías. La moneda está en el aire, el nuevo campeón del fútbol hondureño se define en el partido de vuelta luego de la ida que fue muy estratégico, sin salirse del plan y por eso cayó por momentos.