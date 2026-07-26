El momento en que JOH volvió a bailar "Juan Fogón" junto a sus hijas y Ana García

Juan Orlando Hernández volvió a bailar al ritmo de "Juan Fogón", una de las canciones más representativas de sus campañas políticas, durante el acto realizado en la Finca Rocío tras su regreso a Honduras, donde estuvo acompañado por su familia y cientos de simpatizantes nacionalistas.
Luego de ofrecer su primer discurso ante la militancia, el exmandatario pidió que pusieran la canción que lo acompañó en distintos eventos políticos. "DJ, póngame Juan Fogón", solicitó.
Al comenzar la música, Hernández recordó los tiempos de campaña y empezó a bailar junto a sus hijas Daniela e Isabela, quienes lo acompañaron en el escenario durante la celebración organizada por sus simpatizantes.
El expresidente invitó a bailar a su esposa, Ana García de Hernández. La pareja compartió un baile acompañado de abrazos y un beso tras haber permanecido separados durante más de cuatro años.
La concentración se vivió con aplausos, música y muestras de apoyo de cientos de militantes del Partido Nacional que llegaron a la Finca Rocío para apoyar el regreso de Hernández al país.
Antes de iniciar el baile, el exmandatario agradeció el respaldo de sus simpatizantes y expresó su alegría por volver a Honduras.
"Soy Juan Orlando Hernández, del indómito Lempira, así que les pido las oraciones de todos ustedes. Hoy volví a mi tierra, qué bonito es estar en la tierra que lo vio nacer, qué hermoso tener la familia que tengo y la familia extendida que Dios me dio", manifestó durante su discurso.
"Por favor DJ, ¿quieren bailar?, ¿quieren bailar?", dijo el exmandatario antes de comenzar a bailar junto a su familia frente a los simpatizantes.
Juan Orlando Hernández regresó a Honduras este 26 de julio, después de permanecer más de cuatro años fuera del país. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico. En el 2025 recuperó la libertad tras ser indultado y este 27 d ejulio volvió para enfrentar la justicia hondureña, luego de que se le v´cinculara con el caso Pandora II.
Tras concluir el acto en la Finca Rocío, Hernández y su familia emprendieron su traslado hacia Tegucigalpa, donde se tenía previsto un segundo recibimiento por parte de la militancia nacionalista en el Aeropuerto Toncontín.