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El momento en que JOH volvió a bailar "Juan Fogón" junto a sus hijas y Ana García

Luego de ofrecer su primer discurso en Honduras, Juan Orlando Hernández pidió que sonara "Juan Fogón", canción que lo acompañó en sus campañas políticas

  • Actualizado: 26 de julio de 2026 a las 13:08
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Juan Orlando Hernández volvió a bailar al ritmo de "Juan Fogón", una de las canciones más representativas de sus campañas políticas, durante el acto realizado en la Finca Rocío tras su regreso a Honduras, donde estuvo acompañado por su familia y cientos de simpatizantes nacionalistas.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Luego de ofrecer su primer discurso ante la militancia, el exmandatario pidió que pusieran la canción que lo acompañó en distintos eventos políticos. "DJ, póngame Juan Fogón", solicitó.

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Al comenzar la música, Hernández recordó los tiempos de campaña y empezó a bailar junto a sus hijas Daniela e Isabela, quienes lo acompañaron en el escenario durante la celebración organizada por sus simpatizantes.

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El expresidente invitó a bailar a su esposa, Ana García de Hernández. La pareja compartió un baile acompañado de abrazos y un beso tras haber permanecido separados durante más de cuatro años.

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La concentración se vivió con aplausos, música y muestras de apoyo de cientos de militantes del Partido Nacional que llegaron a la Finca Rocío para apoyar el regreso de Hernández al país.

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Antes de iniciar el baile, el exmandatario agradeció el respaldo de sus simpatizantes y expresó su alegría por volver a Honduras.

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"Soy Juan Orlando Hernández, del indómito Lempira, así que les pido las oraciones de todos ustedes. Hoy volví a mi tierra, qué bonito es estar en la tierra que lo vio nacer, qué hermoso tener la familia que tengo y la familia extendida que Dios me dio", manifestó durante su discurso.

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"Por favor DJ, ¿quieren bailar?, ¿quieren bailar?", dijo el exmandatario antes de comenzar a bailar junto a su familia frente a los simpatizantes.

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Juan Orlando Hernández regresó a Honduras este 26 de julio, después de permanecer más de cuatro años fuera del país. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico. En el 2025 recuperó la libertad tras ser indultado y este 27 d ejulio volvió para enfrentar la justicia hondureña, luego de que se le v´cinculara con el caso Pandora II.

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Tras concluir el acto en la Finca Rocío, Hernández y su familia emprendieron su traslado hacia Tegucigalpa, donde se tenía previsto un segundo recibimiento por parte de la militancia nacionalista en el Aeropuerto Toncontín.

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