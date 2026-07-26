El momento en que JOH volvió a bailar "Juan Fogón" junto a sus hijas y Ana García

Juan Orlando Hernández regresó a Honduras este 26 de julio, después de permanecer más de cuatro años fuera del país. Fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022, donde enfrentó un proceso judicial por delitos relacionados con narcotráfico. En el 2025 recuperó la libertad tras ser indultado y este 27 d ejulio volvió para enfrentar la justicia hondureña, luego de que se le v´cinculara con el caso Pandora II.