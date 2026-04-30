Se va otro histórico: Victoria consuma un nuevo descenso en la Liga Nacional de Honduras

La Ceiba, Honduras.- El Club Deportivo Victoria consumó este jueves 30 de abril del 2026 un nuevo descenso en la Liga Nacional de Honduras tras caer 1-2 ante Real España en el estadio Ceibeño, en una jornada cargada de dramatismo. La Jaiba Brava llegaba a la última jornada con 30 puntos y sin margen de error en la pelea por el descenso. Para salvarse directamente, estaba obligado a ganar su partido y esperar que el Choloma no ganara, ya que era su rival directo y tenía 31 unidades. Cualquier otro resultado lo dejaba dependiendo de una combinación más complicada, con muy poco espacio para fallar. Si los de Hernán "La Tota Medina empataban, únicamente le servía en caso de que los de "Chato" Padilla perdieran, lo que igualaría ambos en 31 puntos y obligaría a disputar una serie de desempate a ida y vuelta para definir al descendido. Sin embargo, si Victoria perdía su encuentro, no importaba lo que hiciera Choloma: automáticamente consumaba el descenso, quedando sin opciones de permanecer en la Liga Nacional.

Desarrollo del encuentro

Victoria se ilusionó temprano en el partido. Al minuto 18, Juan Carlos “Kalimba” García abrió el marcador tras definir dentro del área a pase de Yaudel Lahera, en una jugada que fue revisada por el FVS. El árbitro Saíd Martínez validó el tanto tras confirmar que no había falta sobre el portero Buba López, desatando la esperanza en el conjunto ceibeño. Con ese resultado parcial, los lecheros estaban evitando el descenso, ya que en paralelo, el CD Choloma empataba frente a Marathón en el estadio Olímpico Metropolitano. Sin embargo, el panorama cambió antes del descanso. En el tiempo agregado del primer tiempo (45+3), un tiro de esquina ejecutado por Jhow Benavídez terminó en el empate de Real España, gracias a un cabezazo de Devron García que silenció el estadio.

Minutos más tarde, llegó el golpe definitivo desde San Pedro Sula. Marco Tulio Aceituno marcó el 1-0 para Choloma ante Marathón, resultado que condenaba directamente a Victoria al descenso. La debacle se consumó al minuto 82, cuando Darixon Vuelto fusiló a Esaú Flores y puso el 2-1 final. El delantero aurinegro incluso lloró tras anotar, ya que en el pasado jugó en el equipo ceibeño. Con este desenlace, Victoria queda en la última posición de la tabla acumulada con 30 puntos, perdiendo la categoría. Por su parte, Choloma alcanzó 34 unidades y aseguró su permanencia en la Liga Nacional.

Descensos del Victoria