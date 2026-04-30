Tabla de posiciones Liga Nacional: Real España es líder y Motagua lo sigue; histórico desciende

Tegucigalpa, Honduras.- La última jornada del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras se vivió con máxima tensión, dejando definidos los puestos clave tanto en la pelea por el liderato como en la clasificación a la liguilla. Lo que parecía una noche tranquila para Motagua terminó convirtiéndose en un cierre complicado, tras caer 2-1 frente a Lobos UPNFM. El Ciclón Azul había iniciado ganando, pero terminó cediendo terreno y con ello el primer lugar, conformándose con la segunda posición de la tabla.

Mientras tanto, en el Estadio Olímpico Metropolitano, CD Choloma logró un resultado clave al imponerse con gol de Marco Tulio Aceituno ante Marathón, alcanzando los 34 puntos. Este marcador le permitió salvarse y selló el destino de Victoria, que se quedó con 30 unidades y consumó su descenso a la Segunda División. En paralelo, Olimpia cumplió con su tarea al golear 4-0 a Platense en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para escalar posiciones, ya que la victoria de los Real España ante la Jaiba Brava los pone en el primer puesto de la clasificación.

De esta manera, la jornada final dejó definidos los cruces y posiciones en un torneo que mantuvo la emoción hasta el último minuto, con cambios en la cima, lucha por la clasificación y la confirmación de un descenso que marca un duro golpe en la historia reciente del fútbol hondureño.

Tabla de posiciones Liga Nacional