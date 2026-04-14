Messi lo sufre: Javier Mascherano deja de ser técnico del Inter Miami y este es su reemplazo

Miami, Estados Unidos.- El Inter Miami anunció este martes la salida de su director técnico, Javier Mascherano, quien decidió dejar el cargo por razones personales tras una etapa histórica al frente del equipo. A través de un comunicado, el estratega argentino confirmó su decisión de poner fin a su ciclo en el banquillo del conjunto de la MLS, agradeciendo a la institución, a los jugadores y a la afición por el respaldo recibido durante su gestión. “Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF”, expresó Mascherano, destacando los momentos inolvidables vividos y asegurando que siempre llevará consigo el recuerdo de la primera estrella del club.

Desde la directiva, encabezada por el propietario gerente Jorge Mas, se reconoció el legado del entrenador, subrayando su papel clave en los logros recientes del equipo, como la conquista de la MLS Cup y la histórica participación en el Mundial de Clubes. Asimismo, el club manifestó respeto por su decisión y le deseó éxito en su futuro profesional y personal. Durante su primera temporada en 2025, Mascherano lideró una de las campañas más exitosas en la historia de Inter Miami, consiguiendo dos títulos importantes, entre ellos la primera MLS Cup del club y el campeonato de la Conferencia Este. Bajo su dirección, el equipo firmó números récord al marcar 101 goles entre temporada regular y postemporada, la cifra más alta en una sola campaña en la MLS, además de registrar 20 anotaciones en la fase final.