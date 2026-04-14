La estremecedora confesión de Richarlison: "Pensé en estrellarme contra un muro"

Richarlison habló de cerca sobre el fuerte cuadro de depresión que vivió tras el Mundial de Qatar 2022 y resaltó la importancia de la salud mental en el fútbol.
El delantero brasileño del Tottenham Hotspur habló en una entrevista con France Football y recordó los malos momentos vividos después de que Brasil quedara eliminada del Mundial de Qatar 2022.
La "Canarinha" llegaba como la gran favorita a la Copa del Mundo, pero en su camino se cruzó la Croacia de Luka Modric, que contra todo pronóstico tumbó a la pentacampeona del mundo que volvía a quedarse fuera del Mundial en la ronda de cuartos de final.
Aquel episodio fue un duro momento en la carrera de muchos jugadores brasileños y uno de los más afectados fue Richarlison, quien reconoció pasar por una fuerte depresión e incluso pasó por su cabeza terminar con su propia vida.
"Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido", fue la estremecedora confesión del delantero durante la entrevista.
Richarlison describió aquel momento de su carrera como "caer en un pozo sin fondo", señalando que pasó por otras situaciones complicadas en su vida.
"Después del Mundial de 2022 caí en una depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos... Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día", agregó el atacante de los Spurs.
Asimismo, el brasileño recordó que durante su infancia se vio tentado por el "dinero fácil", llegando incluso a manipular armas de fuego y estar cerca de vender drogas.
"Empezaron las primeras tentaciones. No es sencillo resistir al dinero fácil. He manejado armas, pero, gracias a Dios, tuve una buena educación... No quería acabar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en la cárcel", relató.
Vinieron a reclutarme para vender droga y me negué. En otra ocasión, hubo un tiroteo. Una bala pasó rozando mi cabeza. Me quedé en shock. Ese día tuve mucho miedo de morir", mencionó.
No obstante, Richarlison reconoce que ha tenido tiempo de sanar y reconoce lo importante que ha sido recuperar su salud mental.
"Era la primera vez tenía que lidiar con tantos problemas. En todo ese caos conocí a un abogado honesto que puso en orden mis asuntos y mis bienes. Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi mujer", agregó.