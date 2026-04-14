  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

La estremecedora confesión de Richarlison: "Pensé en estrellarme contra un muro"

Richarlison, delantero del Tottenham, reveló que tras la eliminación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 "cayó en un abismo" y tuvo que luchar contra la depresión

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 09:38
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
1 de 12

Richarlison habló de cerca sobre el fuerte cuadro de depresión que vivió tras el Mundial de Qatar 2022 y resaltó la importancia de la salud mental en el fútbol.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
2 de 12

El delantero brasileño del Tottenham Hotspur habló en una entrevista con France Football y recordó los malos momentos vividos después de que Brasil quedara eliminada del Mundial de Qatar 2022.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
3 de 12

La "Canarinha" llegaba como la gran favorita a la Copa del Mundo, pero en su camino se cruzó la Croacia de Luka Modric, que contra todo pronóstico tumbó a la pentacampeona del mundo que volvía a quedarse fuera del Mundial en la ronda de cuartos de final.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
4 de 12

Aquel episodio fue un duro momento en la carrera de muchos jugadores brasileños y uno de los más afectados fue Richarlison, quien reconoció pasar por una fuerte depresión e incluso pasó por su cabeza terminar con su propia vida.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
5 de 12

"Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido", fue la estremecedora confesión del delantero durante la entrevista.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
6 de 12

Richarlison describió aquel momento de su carrera como "caer en un pozo sin fondo", señalando que pasó por otras situaciones complicadas en su vida.

 Foto: EFE
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
7 de 12

"Después del Mundial de 2022 caí en una depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos... Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día", agregó el atacante de los Spurs.

 Foto: @richarlison en Instagram
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
8 de 12

Asimismo, el brasileño recordó que durante su infancia se vio tentado por el "dinero fácil", llegando incluso a manipular armas de fuego y estar cerca de vender drogas.

 Foto: @richarlison en Instagram
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
9 de 12

"Empezaron las primeras tentaciones. No es sencillo resistir al dinero fácil. He manejado armas, pero, gracias a Dios, tuve una buena educación... No quería acabar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en la cárcel", relató.

 Foto: @richarlison en Instagram
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
10 de 12

Vinieron a reclutarme para vender droga y me negué. En otra ocasión, hubo un tiroteo. Una bala pasó rozando mi cabeza. Me quedé en shock. Ese día tuve mucho miedo de morir", mencionó.

 Foto: @richarlison en Instagram
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
11 de 12

No obstante, Richarlison reconoce que ha tenido tiempo de sanar y reconoce lo importante que ha sido recuperar su salud mental.

 Foto: @richarlison en Instagram
La estremecedora confesión de Richarlison: Pensé en estrellarme contra un muro
12 de 12

"Era la primera vez tenía que lidiar con tantos problemas. En todo ese caos conocí a un abogado honesto que puso en orden mis asuntos y mis bienes. Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi mujer", agregó.

 Foto: @richarlison en Instagram
Cargar más fotos