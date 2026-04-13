Hansi Flick sueña con remontar: Alineación titular de Barcelona vs Atlético de Madrid en Champions

Barcelona buscará remontar el global de 2-0 en el juego de vuelta ante Atlético de Madrid en cuartos de final de Champions League. Este sería el 11 titular de Hansi Flick.
Joan García - En la portería no hay dudas con el joven arquero de 24 años, que ha encajado 13 goles en ocho partidos disputados en esta Champions. No ha podido mantener su portería en cero.
Jules Koundé - El lateral francés descansó durante el derbi contra el Espanyol en LaLiga y se reporta listo para afrontar la batalla ante los rojiblancos.
Ronald Araújo - Ante la ausencia de Pau Cubarsí por la tarjeta roja que vio en la ida, todos los lentes apuntan sobre la figura del defensor uruguayo para ser titular en la zaga central.
Gerard Martín - Unas molestias en el tobillo derecho lo obligaron a ser sustituido en el descanso contra el Espanyol, pero ya se encuentra recuperado y podrá ser titular al lado de Araújo.
Joao Cancelo - El portugués se perfila para salir en la formación como lateral zurdo, ya que también descansó en el derbi y está acostumbrados a jugar partidos importantes.
Pedri - Todavía no ha podido anotar en la presente edición de la Champions y lleva solo dos asistencia en ocho apariciones. Es el encargado de la generación de juego y manejar los tiempos en el cuadro azulgrana.
Eric García - La gran duda reside en quién acompañará a Pedri en el doble pivote. Flick cuenta con piezas como Fermín, Gavi, Bernal o De Jong, pero el multifacético futbolista de 25 años sería el elegido.
Dani Olmo - Un gol y una asistencia lleva el mediapunta español en nueve partidos disputados en el torneo.
Marcus Rashford - Por el extremo izquierdo se mantendría el jugador inglés ante la ausencia del lesionado Raphinha.
Lamine Yamal - Y por la otra banda estará la perla de 18 años, que viene de anotar en el derbi y fue protagonista en la conferencia de prensa previa. "A ver si (Simeone) me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador", explicando que tiene la capacidad para ganar ese tipo de duelos.
Robert Lewandowski - Y en punta nadie le quita el puesto al polaco, que también descansó en el derbiy lleva cuatro goles en 10 partidos de la Champions.
"Debemos centrarnos en tener una buena actuación y no tanto en el resultado, porque cuando jugamos bien somos capaces de marcar goles. Podemos remontar. Es posible. Tenemos que estar fuertes en todas las facetas y aprovechar las posibilidades", declaró Flick sobre el partido de vuelta en el Metropolitano.
Uno de los que ya volvió a la dinámica del equipo es De Jong tras superar la lesión. "Frenkie está mejor que Bernal. Lo veremos en la última sesión. Será complicado. No hemos decidido si puede ser titular", explicó el DT.
Gavi también podría esperar su turno enel banquillo. "Puede jugar. Es un futbolista que lo da todo por el club. Nunca tiene miedo de nada. Ya veremos si sale de titular o no. Lo decidiremos tras la sesión", dijo el alemán.
Sobre Fermín López, Flick dijo que "puede ser titular", pero todo dependerá si Araújo finalmente se queda fuera de la formación y retrasa a Eric García a la defensa.
En el banquillo también estará un Ferran Torres que viene de romper la mala racha anotando un doblete ante el Espanyol.
Esta es la convocatoria oficial del Barcelona para disputar este martes la vuelta de los cuartos de final de la Champions contra el Atlético en la capital española.