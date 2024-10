Dictan detención judicial contra acusados de estafar personas en WhatsApp

Además de ser acusados por el delito de estafa, a Brayan Estif Meléndez Mendoza, José Arnulfo Bueso, Luis Miguel Savillón Lara y Manuel de Jesús Alberto también se les imputa por suplantación de identidad, lavado de activos, acceso no autorizado a sistemas informáticos y asociación para delinquir al conformar una presunta red de criminal que operaba hackeando cuentas en la aplicación de mensajería instantánea.

Para camuflar la legalidad del dinero obtenido mediante estafas, los sujetos acordaron hacer los depósitos a la cuenta bancaria de Luis Miguel Savillón Lara y realizaban compras en centros comerciales para que el dinero se mantuviera circulando en el sistema financiero nacional.

Por su parte, el acusado Manuel de Jesús Alberto, aseguró que es inocente, asegurando que por 39 años se dedicó a ser veterinario y que actualmente labora como taxista.

“Sí, me sorprende, pero qué vamos a hacer son investigaciones y si uno no debe nada, yo no tengo ningún problema con la justicia”, declaró ayer ante medios de comunicación.