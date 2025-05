Inversionistas de Koriun Inversiones exigen entrega del dinero; autoridades llegan con Black Mambas

Ante esto, Velásquez afirmó que los clientes tiene que esperar que ello mismos hagan la entrega, pues "ellos invirtieron en Koriun, no con la banca. Se les va a devolver el dinero, siempre y cuando no se lo roben en la banca".

"No es cierto que en las cuentas que tiene Koriun hay más de 70 millones, que no le mientan a sus usuarios, porque sino, van a pagar frente a la justicia", aclaró Zelaya.

Ante el video que circula del momento en el que su administrador fue captado intentando sacar un arma durante una fuerte discusión, Iban Velásquez explicó que "cuando intenté agarrar el arma del guardia de seguridad fue porque el socio sacó un arma afuera. No me apuntó, pero la sacó, y claro, yo no me voy a dejar matar".

Reiteró que ante las presiones por parte de las autoridades, está seguro que la empresa regresará por completo el dinero. "No tengo miedo. La única forma de silenciarme es con la muerte, y ya lo están intentando. Pero mientras esté con vida, siempre voy a estar al frente", aseguró.

Concluyó: "No siento presión. Yo sé lo que hago, sé cómo estoy y me siento seguro con Koriun. Hay dinero para pagarles a todos, siempre y cuando no se lo roben".