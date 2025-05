Fiscal Zelaya asegura que cuentas de Koriun no superan los L70 millones

Tegucigalpa, Honduras.-El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, aclaró que las cuentas bancarias que el Poder Judicial liberó en favor de Koriun Inversiones no sobrepasan los 70 millones de lempiras.

El fiscal le dijo a los inversores de Koriun que es falso que las cuentas tengan ese dinero y le pidió a la financiera que dejara de mentirles.

"No es cierto que en las cuentas que tiene Koriun hay más de 70 millones, que no le mientan a sus usuarios, porque si no, van a pagar frente a la justicia", advirtió frente a los medios en la capital.