“Anantes sé marcar el número de teléfono”: Detenido en SPS por estafas en WhatsApp

Tegucigalpa, Honduras.- Manuel de Jesús Alberto, uno de los detenidos por presuntamente pertenecer a una estructura criminal dedicaba al hackeo y estafa a través de la aplicación WhatsApp, negó las acusaciones en su contra y aseguró que es “inocente”.

Al ser consultado sobre el modus operandi de estafas a través de cuentas personales de WhatsApp, afirmó que se sintió “sorprendido” y declaró que “anantes (a duras penas) puede marcar el número del teléfono”.

“Para mí es una sorpresa, no sé, no sé cuál es el motivo, pues escucho muchos rumores ahí, pero no sé, ahí vamos a ver, si anantes marco el número de teléfono”, declaró Alberto.

El imputado reveló que se dedica a ser taxista y por 39 años trabajó en una veterinaria, por lo que no le “debe” nada a la justicia.

“Yo trabajé 39 años para clínica veterinaria Rivera, para la pandemia, me sacaron porque tengo enfermedades y entonces pagué dos años sin trabajar, tomé la opción de comprarme un carrito para ver que hacía, para traer generar algo para la casa”, declaró el detenido.

Del mismo modo, Alberto se mostró en la disposición de ser investigado por el Ministerio Público, al mismo tiempo que aseguró que ‘no debe nada’.

“Sí, me sorprende, pero qué vamos a hacer son investigaciones y si uno no debe nada, yo no tengo ningún problema con la justicia”.

Además, afirmó que “todavía no me han aclarado nada, ellos están haciendo su trabajo y vamos a ver qué es lo que pasa”.