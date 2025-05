Zuheilyn Clemente: "Si fuera una mujer interesada ya tendría la vida resuelta"

La Miss Honduras Universo 2023, que representó al país en el certamen de belleza mundial celebrado en El Salvador en noviembre de ese mismo año, utilizó su plataforma de TikTok para expresarse contundentemente sobre este tipo de especulaciones.

"Si fuera una mujer interesada ya tendría la vida resuelta desde hace tiempo", comenzó escribiendo la hermosa capitalina en una nueva publicación que ya supera las 348,000 vistas y los 58,000 "me gusta".

También agregó que "No puedo dar abrazos si no tengo ganas, ni un te quiero si no lo siento", palabras que fueron muy bien recibidas en la comunidad de más de 1,6 millones de seguidores que acumula en esta red social.