"Así te quería ver": Mujer fue detenida y abusada en su celda; vinculan a cuatro policías

Cuatro agentes de la Policía Nacional, señalados por su presunta participación en un caso de abuso contra una joven que se encontraba detenida en una celda policial en El Progreso, departamento de Yoro. Un juez y dictó detención judicial.
La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades. ¿Qué se sabe del caso? Así ocurrió todo según el Ministerio Público.
"Una vez en el recinto policial, la joven siguió recibiendo tratos degradantes por parte de las oficiales y en horas de la madrugada el agente Zelaya Ortiz ingresó a la celda y le dijo “así te quería ver flaca”, se le acercó y abusó de ella, pese a los esfuerzos por evitarlo, al poco tiempo llegó una patrulla y el sospechoso se subió el pantalón y salió", relató el Ministerio Público.
Los acusados son Josué Gustavo Zelaya Ortiz, Yeni Nayeli García Hernández, Jared Sarahí Huete Salgado y Walter Obed Ventura, quienes estaban asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP-11) en el municipio de El Progreso.
De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, la joven fue requerida en el municipio de Santa Rita, Yoro, y posteriormente trasladada a una posta policial en El Progreso.
Según la acusación, uno de los agentes habría ingresado a la celda donde permanecía la joven, mientras que los demás habrían tenido algún grado de participación u omisión en los hechos, según las líneas de investigación presentadas ante el juez.
Por esta causa, Josué Gustavo Zelaya Ortiz es acusado como presunto autor de múltiples delitos, entre ellos violación agravada, privación ilegal de la libertad agravada, trato cruel, inhumano y degradante, y abuso de autoridad.
En el caso de Walter Obed Ventura, la Fiscalía lo acusa por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, trato cruel, inhumano y degradante, y abuso de autoridad, por su presunta participación en los hechos investigados.
Mientras tanto, Yeni Nayeli García Hernández y Jared Sarahí Huete Salgado enfrentan cargos por privación ilegal de la libertad agravada y abuso de autoridad, por su supuesta colaboración u omisión en el caso.
El Ministerio Público detalló que tras el abuso: "Llegó la policía García Hernández y cerro con candado la celda y le dijo aquí no ha pasado nada y se retiró".
Las investigaciones son dirigidas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), específicamente por su unidad de delitos contra la libertad sexual.
Los hechos se habrían originado a finales del mes de octubre. Tras la resolución judicial, los acusados fueron trasladados al centro penal de la ciudad mientras continúan las investigaciones.