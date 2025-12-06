"Así te quería ver": Mujer fue detenida y abusada en su celda; vinculan a cuatro policías

"Una vez en el recinto policial, la joven siguió recibiendo tratos degradantes por parte de las oficiales y en horas de la madrugada el agente Zelaya Ortiz ingresó a la celda y le dijo “así te quería ver flaca”, se le acercó y abusó de ella, pese a los esfuerzos por evitarlo, al poco tiempo llegó una patrulla y el sospechoso se subió el pantalón y salió", relató el Ministerio Público.