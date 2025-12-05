Pareja de la abuela, principal sospechoso del rapto de la niña en Amarateca

Una niña de 6 años que desapareció el miércoles 03 de diciembre en Amarateca fue localizada con vida el jueves 04 de diciembre, durante un operativo policial que movilizó a residentes y equipos de investigación. Aquí los detalles:
Según los reportes preliminares, la menor fue llevada desde su vivienda por un hombre identificado como "Robin", de 42 años, presunta pareja sentimental de la abuela.
El individuo habría utilizado engaños para sacarla de la casa y trasladarla hacia una zona montañosa.
Testigos afirmaron que ambos fueron vistos caminando juntos. Pero al percatarse de la intensa búsqueda, el sospechoso se lanzó al río El Hombre, donde aparentemente murió ahogado.
La subinspectora Dunia Palma, portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), confirmó en noticieros Hoy Mismo, que la menor recibió atención inmediata tras su rescate.
Indicó que fue llevada al Ministerio Público para evaluaciones médicas y forenses que permitan descartar daños.
Palma precisó que el hombre no tiene parentesco con la víctima, aunque sí mantenía vínculos previos con la madre y la abuela.
Las investigaciones buscan aclarar el tipo de relación que tenía el sospechoso con la familia y el motivo del rapto.
Según la versión de testigos en la zona, la abuela de la niña, supuestamente habría entregado a la menor a cambio de 2,500 lempiras.
Las autoridades mantienen abierta esta línea para determinar responsabilidades. Se investiga además un posible abuso cometido por el sospechoso contra la difunta madre de la pequeña, años atrás.