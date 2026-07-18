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Familiares buscan desesperadamente a adulto mayor que se extravió en la capital

Faustino Duarte, de 84 años de edad y con alzhéimer, desapareció de su casa en la colonia Loarque, el miércoles pasado

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 12:18
Familiares buscan desesperadamente a adulto mayor que se extravió en la capital

Los parientes de don Faustino Duarte se encuentran desesperados por encontrarlo. Si usted sabe algo sobre su paradero, comuníquese con ellos.

Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Los familiares de un hombre identificado como Faustino Duarte se encuentran desesperados y angustiados porque han pasado cuatro días desde la última vez que supieron de él y desconocen su paradero.

Duarte, de 84 años, es una persona que padece alzhéimer y desapareció de su casa, ubicada en la colonia Loarque, al sur de la capital, el miércoles pasado (15 de julio).

El día que desapareció andaba vestido con una camisa tipo polo a rayas y un pantalón oscuro. Duarte, originario de Olanchito, Yoro, es alto, trigueño y con cabello canoso.

Sus familiares piden a la ciudadanía, si lo ha visto, por favor notificarse con ellos a los siguientes números: Ena Duarte al +504 3288-4140 o con Máximo Duarte al +504 3254-0710.

Imágenes que muestran cómo luce en la actualidad don Faustino Duarte, para tener una mejor referencia y poder identificarlo.

Imágenes que muestran cómo luce en la actualidad don Faustino Duarte, para tener una mejor referencia y poder identificarlo.

(Odette Acosta)

Los parientes lo han buscado en diferentes sectores de la capital, pero no han encontrado señales del señor Faustino Duarte.

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Como se sabe, las personas con alzhéimer presentan un trastorno cerebral progresivo y neurodegenerativo que afecta lentamente la memoria y las habilidades del pensamiento, por lo que el hondureño Duarte podría desconocer e ignorar dónde se encuentra.

Se ruega a la ciudadanía, si lo ha visto, notificar de inmediato a sus parientes, cuyos números están en esta nota, o a cualquier autoridad del país al número de emergencia 911.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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