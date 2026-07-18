Familiares buscan desesperadamente a adulto mayor que se extravió en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Los familiares de un hombre identificado como Faustino Duarte se encuentran desesperados y angustiados porque han pasado cuatro días desde la última vez que supieron de él y desconocen su paradero.

Duarte, de 84 años, es una persona que padece alzhéimer y desapareció de su casa, ubicada en la colonia Loarque, al sur de la capital, el miércoles pasado (15 de julio).

El día que desapareció andaba vestido con una camisa tipo polo a rayas y un pantalón oscuro. Duarte, originario de Olanchito, Yoro, es alto, trigueño y con cabello canoso.

Sus familiares piden a la ciudadanía, si lo ha visto, por favor notificarse con ellos a los siguientes números: Ena Duarte al +504 3288-4140 o con Máximo Duarte al +504 3254-0710.