Tras semanas en rehabilitación, Britney Spears confiesa su deseo de tener otro hijo

El episodio que desencadenó esta cadena de eventos ocurrió el 4 de marzo de 2026. De acuerdo con los reportes policiales, Spears fue detenida en la autopista US-101, cerca de Newbury Park, bajo sospecha de conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas. Su mánager, Cade Hudson, calificó el incidente de "inexcusable" en una declaración a Page Six, y señaló que esperaba que fuera "el primer paso en un cambio largamente necesario en la vida de Britney".