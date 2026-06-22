Tras semanas en rehabilitación, Britney Spears confiesa su deseo de tener otro hijo

Con una guitarra morada en las manos, un vestido amarillo pastel y botas negras, Britney Spears bailó frente a su cámara el pasado domingo 22 de junio —Día del Padre en Estados Unidos— y dejó escapar, casi sin querer, uno de sus deseos más íntimos.
"Compré esta (guitarra) en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé", escribió la cantante de 44 años en el pie del video publicado en Instagram.
Poco después, borró la descripción y desactivó los comentarios, aunque el video se mantiene visible en su perfil. Fue Page Six quien rescató el texto antes de que desapareciera.
La declaración llegó en un momento cargado de simbolismo personal. La artista acompañó el mensaje con una reflexión sobre la música, señalando que "se dice que la música es el lenguaje de los ángeles". Leídas juntas, ambas frases dibujan a una mujer que, después de meses turbulentos, parece mirar hacia adelante.
Spears es madre de Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, fruto de su matrimonio con el también artista Kevin Federline.
Ninguno de sus hijos aparece mencionado directamente en la publicación del Día del Padre —tampoco su exesposo ni su padre, con quienes no mantiene una relación cercana—, pero su sola presencia en la vida de la cantante ha marcado un antes y un después en los últimos meses.
El ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación en abril de 2026 habría sido influido por una intervención decisiva de sus hijos.
El 12 de abril se informó que la artista "ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento", poco más de cinco semanas después de haber sido arrestada por conducir bajo la influencia de drogas y alcohol en Ventura, California.
Antes de ese paso, según fuentes citadas por Daily Mail, "ella arrastraba los pies. Decía que iría, pero en realidad no tomaba ninguna medida concreta para hacerlo".
Fueron sus propios hijos quienes inclinaron la balanza. "Son los únicos a los que ella escucha, y fueron tan amorosos, tan amables, pero también tan firmes", señaló una fuente a Page Six.
El mensaje que le transmitieron fue directo. "Fue algo así como: 'Mamá, tienes que ir si quieres que sigamos viniendo'", reveló el informante, quien añadió que ese ultimátum "fue todo el incentivo que necesitó".
El episodio que desencadenó esta cadena de eventos ocurrió el 4 de marzo de 2026. De acuerdo con los reportes policiales, Spears fue detenida en la autopista US-101, cerca de Newbury Park, bajo sospecha de conducir bajo los efectos combinados de alcohol y drogas. Su mánager, Cade Hudson, calificó el incidente de "inexcusable" en una declaración a Page Six, y señaló que esperaba que fuera "el primer paso en un cambio largamente necesario en la vida de Britney".