¿Quién es Kevin Federline, exesposo y padre de los hijos de Britney Spears?

El nombre de Kevin Federline ha vuelto a ser tendencia, después de varios años de su relación y separación de Britney Spears, tras anunciar la publicación del libro "You Thought You Knew", sobre su vida con la cantante. ¿Quién es y a qué se dedica?
Kevin Earl Federline nació en Fresno, California, el 21 de marzo de 1978
K-Fed, como también es conocido, es un bailarín, rapero, modelo y actor estadounidense, quien obtuvo fama mundial tras su matrimonio con la "Princesa del Pop", Britney Spears.
Federline comenzó su carrera como bailarín en las giras de Christina Milian, *NSYNC, Justin Timberlake, Pink, Michael Jackson, Destiny's Child, la banda LFO.
Después de separación con Britney Spears, se dedicó a la música tras el lanzamiento de su disco "Lose Control". Fue nominado a un premio Tenn Choice.
Sin embargo, su vida como rapero terminó siendo un fracaso, luego que en 2006 lanzara su álbum Playing with Fire con el que solo vendió 16 mil copias a nivel mundial.
Kevin abandonó a su primera esposa, cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo, e inició un romance con Britney Spears, tras conocerla en una grabación de un video. Después de tres meses de noviazgo, en julio de 2004, la pareja anunció su compromiso. Se casaron el 18 de septiembre de 2004.
Un año después de su boda, el 14 de septiembre de 2005, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo Sean Preston Federline; el 12 de septiembre de 2006 nació su hijo Jayden James Federline.
El 7 de noviembre de 2006, la cantante pidió el divorcio a Federline y citó diferencias irreconciliables. La separación fue mediática, además de una disputa por la custodia de los dos hijos. La cantante tuvo que pagarle manutención a Federline.
Tras su divorcio, Kevin inició una relación con la exjugadora de vóleibol, Victoria Prince. La pareja tuvo una hija en 2011 y se casó en 2013. Un año más tarde le dieron la bienvenida a su segunda hija.
Kevin, que tiene 6 hijos en total, mencionó que su esposa Victoria ha sido una gran aliada en la crianza de sus hijos en matrimonios anteriores. Según confesó todos se llevan muy bien como hermanos y aseguró que lo mejor que ha hecho como padre es unirlos y que ellos sepan se tienen unos a otros.
Los hijos de Britney se criaron con su padre y muy poca relación con su madre Britney. Los hijos, criados por Federline en Hawái, para recibir manutención hasta que ellos tuvieran 23 años, han intentado seguir los pasos de sus padres en la música.