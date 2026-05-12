Esposado y bajo fuerte resguardo trasladan a Adán Fúnez a La Ceiba por crimen de Juan López

Tocoa, Honduras.- A bordo de un helicóptero, esposado y fuertemente resguardado, fue trasladado desde Tocoa hacia La Ceiba el exalcalde tocoeño Adán Fúnez, tras su captura este martes 12 de mayo. Tres personas fueron capturadas durante allanamientos realizados en Tocoa, Colón, entre ellas Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

Al momento del traslado estuvo presente el ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez Aguilar. “No tenemos nada que temer, somos inocentes. Las autoridades han tomado esta decisión y esta acción, pero vamos a defendernos”, dijo el exalcalde. Agregó que confiaba “en la justicia divina y en la justicia del país. Tenemos autoridades que creo respetan el Estado de derecho, entonces podemos ser acusados, pero tenemos derecho a la defensa”.