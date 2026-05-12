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Esposado y bajo fuerte resguardo trasladan a Adán Fúnez a La Ceiba por crimen de Juan López

El exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, fue trasladado esposado y bajo fuerte resguardo policial hacia La Ceiba, tras ser capturado en una serie de allanamientos

  • Actualizado: 12 de mayo de 2026 a las 11:30
Esposado y bajo fuerte resguardo trasladan a Adán Fúnez a La Ceiba por crimen de Juan López

Bajo un fuerte resguardo el exalcalde fue trasaladado a La Ceiba, por suponerlo sospechosos de ser el autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López.

 Foto: Carlos Molina| EL HERALDO

Tocoa, Honduras.- A bordo de un helicóptero, esposado y fuertemente resguardado, fue trasladado desde Tocoa hacia La Ceiba el exalcalde tocoeño Adán Fúnez, tras su captura este martes 12 de mayo.

Tres personas fueron capturadas durante allanamientos realizados en Tocoa, Colón, entre ellas Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.

Capturan a exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez

Al momento del traslado estuvo presente el ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez Aguilar.

“No tenemos nada que temer, somos inocentes. Las autoridades han tomado esta decisión y esta acción, pero vamos a defendernos”, dijo el exalcalde.

Agregó que confiaba “en la justicia divina y en la justicia del país. Tenemos autoridades que creo respetan el Estado de derecho, entonces podemos ser acusados, pero tenemos derecho a la defensa”.

Así habrían planificado crimen de Juan López, según DPI

Tras su arribo a La Ceiba, el exalcalde reiteró ante la prensa que es inocente de todos los cargos y que está dispuesto a defenderse.

Al exedil se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el pasado 14 de septiembre de 2024.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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