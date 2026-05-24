Proyecto entre la Alcaldía y JICA busca mitigar riesgo en la José Ángel Ulloa

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 300 familias de la colonia José Ángel Ulloa y sectores aledaños podrían beneficiarse con un proyecto de estabilización de falla geológica impulsado por la Alcaldía Municipal del Distrito Central en conjunto con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La intervención se desarrolla a la altura del anillo periférico , una zona catalogada como crítica por los constantes graduales y afectaciones a viviendas ya la infraestructura vial.

"Este proyecto busca dar una solución integral y definitiva a la falla de la Ulloa, que históricamente ha representado un riesgo para cientos de familias", indicó José Miguel Sierra, director de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana.

"No se trata solo de reparar la vía, sino de proteger vidas humanas y garantizar la estabilidad en toda el área intervenida", agregó.

Añadió que "estamos ejecutando una obra que ha sido diseñada con apoyo de expertos internacionales. La zona de la Ulloa es compleja, por eso se requiere ingeniería avanzada para controlar los deslizamientos y el agua subterránea que afecta el terreno".

Las labores no solo se concentran en el anillo periférico, sino también en la colonia Guillén y Nueva Santa Rosa, zonas consideradas de alto riesgo.

La comuna informó que en estos sectores se trabaja en la estabilización del terreno con sistemas de drenaje profundo y perforaciones técnicas. El objetivo es evitar que las lluvias sigan provocando daños en las viviendas.

Las cuadrillas realizan perforaciones, instalación de drenajes rotacionales, colocación de tuberías de Policloruro de Vinilo (PVC) perforadas y excavaciones en taludes inestables.

Además, se ejecuta el acarreo de material de desperdicio y la conformación de plataformas de trabajo en zonas de alto riesgo, especialmente en puntos críticos identificados por los técnicos.

Las autoridades informaron que se avanza por etapas, con excavaciones controladas y manejo adecuado del material, ya que la prioridad es reducir el riesgo progresivamente y asegurar que cada intervención tenga un impacto duradero.

Las autoridades explicaron que estos proyectos buscan no solo reparar daños existentes, sino prevenir futuros colapsos en zonas densamente pobladas del Distrito Central.