Excavaciones ilegales ponen en riesgo zona inhabitable de Ciudad del Ángel, Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​​A pesar de haber sido declarada como una zona de alto riesgo geológico, en las cercanías donde se ubica el proyecto residencial Ciudad del Ángel, a inmediaciones del anillo periférico de Tegucigalpa, particulares o supuestos propietarios continúan realizando excavaciones que representan un grave peligro para la seguridad vial y la estabilidad del terreno.

Según denuncias recibidas por EL HERALDO, estas personas están escarbando de manera constante en las orillas del anillo periférico, provocando un progresivo debilitamiento de los muros de contención, una situación que podría derivar en desprendimientos de tierra o aludes que caigan directamente sobre esta importante vía de circulación.

Tras varias alertas ciudadanas, un equipo de EL HERALDO realizó un recorrido por la zona y constató que, efectivamente, se están ejecutando trabajos de remoción de tierra sin supervisión técnica ni medidas de seguridad, a pesar de que el área ha sido catalogada oficialmente como inhabitable.

En el lugar se observan amplias zonas intervenidas, algunas de ellas utilizadas como planteles improvisados para el estacionamiento de camiones pesados, sin tomar en cuenta el riesgo que implica el peso adicional sobre un terreno ya inestable.

A lo largo del sector aún permanecen rótulos colocados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) que ordenan la paralización total de las obras; no obstante, estas advertencias han sido ignoradas y las excavaciones continúan, generando una remoción constante de tierra que acelera el deterioro de la ladera.