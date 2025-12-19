Jugador se tapó el rostró pero siempre fue captado recogiendo bella rubia

El jugador del Chelsea de la Premier League de Inglaterra quiso despistar a los medios llegando con pasamontañas en su rostro, pero le fue suficiente
Olivia Holder es una influencer británica que se ha vuelto viral durante las últimas horas en las redes sociales luego de confirmarse que ha conquistado el corazón de una estrella mundial.
La hermosa modelo fue fotografiada compartiendo una cita secreta con un referente del Chelsea y la prensa inglesa se ha encargado de identificar al protagonista.
El mediocampista Cole Palmer parece que no está dispuesto a terminar el 2025 soltero y estaría saliendo con la hermosa rubia.
Palmer y Olivia tuvieron una cita secreta en Winter Wonderland (Londres). Ella llevaba un enorme peluche junto al jugador, quien hacía todo lo posible por pasar desapercibido, con la cara cubierta y la capucha puesta, dentro de un holgado chándal.
Sin embargo, el trabajo encubierto no funcionó del todo, ya que muchos aficionados del Chelsea vieron que se trataba del joven futbolista, quien estaba ganando peluches en la villa navideña para su nueva pareja.
Olivia se mostraba muy contenta a través de sus historias de Instagram por compartir un momento de diversión con el crack de los 'Blues'.
Más tarde, la influencer publicó una imagen en el interior de una limusina con todos los peluches que Palmer logró conseguirle.
Olivia alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación con Palmer tras compartir unas fotos desde Stamford Bridge durante el último partido del Chelsea en casa, y posando en las gradas.
De hecho, los fans del Chelsea no tardaron en darse cuenta de que Palmer estaba entre las personas a las que les gustaban sus publicaciones y no tardaron en comentar.
Al ver que el jugador tenía 'likes' sobre las fotos de Olivia, los usuarios reaccionaron: "Palmer, ¿por eso subiste el nivel la semana pasada? Porque lo entiendo perfectamente".
La influencer también comparte regularmente con sus seguidores un vistazo a su glamoroso estilo de vida, que incluye vacaciones bajo el sol y moda.
La nueva novia de Palmer ha compartido imágenes recientes de lugares como Dubái, las Maldivas, Creta y Bucarest.
No obstante, Olivia no ha tenido el impacto que desea en redes sociales, pues por ahora solo cuenta con 8 mil seguidores en Instagram.
Cabe recordar que Palmer había terminado con su antigua novia el pasado verano tras ganar el Mundial de Clubes. Y ahora ha caído rendido ante la belleza rubia.