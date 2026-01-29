Siete departamentos de Honduras permanecen en alerta verde por frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- Siete departamentos del país se mantienen en alerta verde debido a los daños recientes, saturación de suelos e inundaciones en algunos sectores, informó la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO).

La medida rige a partir de este jueves 29 de enero desde las 6:00 de la tarde y estará vigente por 72 horas, mientras un nuevo frente frío se acerca al territorio nacional.

Las zonas bajo alerta son Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, donde las lluvias registradas en los últimos días han elevado el nivel de riesgo en sectores vulnerables, especialmente cerca de ríos, quebradas y terrenos propensos a deslizamientos.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los vientos del noreste continuarán transportando humedad, provocando lluvias y lloviznas débiles y dispersas en el norte, occidente y centro del país.

Las temperaturas se mantendrán frescas en la mañana y subirán ligeramente por la tarde, mientras los suelos permanecen saturados.

Las autoridades recomendaron a los residentes en áreas de riesgo evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, asegurar techos, limpiar desagües y canaletas, y retirar basura para prevenir inundaciones.

Además, la Dirección de la Marina Mercante fue instruida a restringir la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el Caribe hondureño durante los próximos días por el oleaje alterado.