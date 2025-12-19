Real Madrid vs Sevilla EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY EN DIRECTO

Un partido en el Bernabéu, donde el Celta salió victorioso hace 12 días (0-2), ahondando en la herida madridista, que marca también la última oportunidad de Kylian Mbappé de escribir su nombre en los libros de historia del Real Madrid . Por delante de su ídolo, Cristiano Ronaldo.

Madrid, España .- En el examen constante que vive Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid , con dudas por los resultados -cinco victorias en once partidos- y el juego, también en Talavera ante un rival en descenso en Primera RFEF, marcan el último partido del 2025 del conjunto blanco ante un Sevilla que llega tras caer en Copa del Rey frente al Alavés.

Dos goles que le hacen sumar 58 goles en 2025. A uno del récord de Cristiano en un año natural en el Real Madrid: los 59 que marcó en 2013. Eso sí, Mbappé, contra el Sevilla, disputará su encuentro 59 del curso; por los 50 en los que participó el luso.

Sorprendió la titularidad del galo en dieciseisavos de Copa del Rey, disputando el partido completo y, a la postre, siendo clave junto a Lunin para evitar la sorpresa. El ‘Talaverazo’ que el guardameta ucraniano echó por tierra con una parada en el minuto 93; junto al doblete previo de Mbappé.

Volverá a liderar Mbappé al Real Madrid en un partido en el que el resultado, primero, y las sensaciones del equipo, segundo, marcarán el futuro de Xabi Alonso, que pende de un hilo día a día. Un tropiezo podría acabar de forma abrupta con su etapa en el banquillo madridista.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Y con esta presión máxima, el técnico recupera a Courtois, Rüdiger y Asencio respecto al partido de Copa del Rey, junto a unos Camavinga, Mendy y Alaba que se han recuperado de sus respectivas lesiones y estarán en la convocatoria.

Una lista en la que cuenta la duda del uruguayo Fede Valverde -quien no entrenó este viernes debido a un proceso febril y un fuerte golpe en el pie- y con seis bajas confirmadas: Trent, Carvajal, Militao -lesión-, Brahim Díaz -concentrado con Marruecos para la disputa de la Copa África- y Carreras y Endrick -por sanción-.

Por su parte, el Sevilla, debido a la crisis institucional y económica, ha perdido mucho potencial deportivo en los últimos cursos y no llega a encontrar la regularidad deseada sobre el césped de la mano del técnico argentino Matías Almeyda, que se presenta en el estadio Santiago Bernabéu con todas las dudas que genera su juego.

El conjunto hispalense, tras la eliminación el miércoles en Vitoria ante el Alavés (1-0) en los dieciseisavos de la Copa, va a acabar 2025 sin otro pensamiento que el puesto en LaLiga, torneo en el que lucha por no meterse en problemas de descenso, algo que Almeyda va logrando, aunque sin alcanzar la regularidad deseada al mostrar muchas carencias y debilidades.

Después de la decepción sufrida en Mendizorroza, donde se volvió a dar una pobre imagen tras la reciente goleada (4-0) del pasado domingo ante el Oviedo, la cita en el campo del Real Madrid llega rodeada de malos augurios, que aumentan si se ven las estadísticas en ese estadio, donde el Sevilla no gana desde diciembre de 2008 y ha firmado desde entonces diecisiete derrotas y un solo empate en dieciocho visitas oficiales.

Los sevillistas, actualmente a cinco puntos del descenso, no afrontan el partido con demasiados nervios en la clasificación y quizá ello, como paradoja, le puede venir bien para jugar sin presión y que esa circunstancia se traduzca en un fútbol sin complejos.

El técnico argentino está pendiente de la evolución de varios jugadores con mermas físicas y así el lateral chileno Gabriel Suazo y el extremo belga Adnan Januzaj, tras superar las suyas, fueron altas para la convocatoria de Copa, en la que pese a ello no llegaron a jugar.

Sí lo hicieron otros dos jugadores que estuvieron ausentes por sanción en la anterior jornada de LaLiga, los atacantes Gerard Fernández 'Peque' e Isaac Romero, que también están disponibles para Madrid y palían así las ausencias de otros dos delanteros, los nigerianos Chedira Ejuke y Akor Adams, convocados por su selección para la Copa de África.

De la lista de jugadores en proceso de recuperación de sus dolencias, el portero noruego Orjan Nyland y dos centrales, Kike Salas y el brasileño Marcao Teixeira, ya trabajan con el grupo y, según anunció este viernes Almeyda, están incluidos en la citación para el sábado.

Algo más retrasados en su evolución están el extremo suizo Rubén Vargas y otros dos defensas, César Azpilicueta y el francés Tanguy Nianzou, por lo que ninguno de los tres llegará a la cita del Santiago Bernabéu.