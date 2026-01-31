Nuevo frente frío ingresa hoy y dejará fuertes lluvias en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) prevé que hoy ingresará otra masa de aire frío y mantendrá las lluvias en la costa norte del país.

El pronosticador de turno, Jeffrey Flores, explicó: “De acuerdo con el análisis de modelos numéricos realizado por Cenaos, se prevé el ingreso de otra masa de aire frío”.

“Esto mantendrá las ll|uvias sobre la costa norte, donde se podrían acumular entre 60 y 80 milímetros, especialmente en el norte de Cortés, Atlántida, Colón y la Isla de la Bahía”, agregó. Indicó que las temperaturas más bajas se registrarán en la región occidental.

Recomendó mantener abrigados a niños y adultos mayores y tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre en la madrugada o durante la noche.

Las autoridades pidieron seguir los avisos oficiales y conducir con cuidado en carreteras con neblina o pavimento mojado. También sugirieron asegurar techos, limpiar cunetas y evitar cruzar ríos.