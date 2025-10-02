CNE adjudica contratos para impresión de papeletas y documentos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Oficialmente, el Consejo Nacional Electoral ( CNE ), a través de la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), realizó la adjudicación de las empresas encargadas para la impresión de documentos esenciales y auxiliares de la Junta Receptora de Votos (JRV), así como papeletas electorales de los distintos niveles electivos para las elecciones generales 2025.

Para la impresión de instructivos, manuales y materiales de capacitación electoral, de acuerdo con la certificación No. 1940-2025, se resolvió adjudicar los trabajos a seis empresas nacionales, bajo el procedimiento especial contemplado en el presupuesto especial para elecciones generales. Las empresas elegidas son: Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico de S. de R.L. de C.C, Expresión Digital, Inversiones Print Media, Impresiones Postales, Gráfico Tegucigalpa, RR Donnelley de Honduras.

Por su parte, los contratos para la impresión de documentos esenciales y auxiliares para la JRV y la impresión de papeletas electorales para los niveles presidencial, Parlamento Centroamericano, diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales, se adjudicaron a otras empresas.

Las empresas aprobadas son: Suministros Técnicos S.A. de C.V. (Sumitec), Grupo MPC Print Center, S. de R.L., Impresiones Postales S. de R.L., Publigráficas, Papelería e Imprenta de Honduras S. de R.L., Industrias Gráficas Michelle, Ediciones e Impresiones Spacio Gráfico S. de R.L. de C.V., Lithopress Industrial S.A. de C.V., Industrias Montecristo S.A. de C.V., Expresión Digital e Inversiones Print Media S. de R.L. de C.V.

Por otro lado, para los demás implementos que se incluyen dentro de las maletas electorales, el Pleno de Consejeros del CNE resolvió adjudicar los siguientes ítems:



- GMAS S. DE R.L., los ítems 1, 2 y 5 por un monto total de quinientos setenta y un mil cuarenta lempiras exactos (L.561,040.00).

Inversiones Publicitarias, el ítem 3 por un monto total de quinientos sesenta y ocho mil lempiras exactos (L.568,000.00).

Y Light, Trends & Marketing S. de R.L. de C.V., el ítem 4 por un monto total de trescientos setenta y dos mil doscientos treinta y dos lempiras exactos (L.372,232.00).