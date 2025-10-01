Roberto Contreras se disculpa con Mel Zelaya por el apodo "chumpa juca"; Quintín Soriano reacciona

Días después de haberlo llamado "chumpa juca", el alcalde sampedrano Roberto Contreras se disculpó con el asesor presidencial Manuel "Mel" Zelaya. No obstante, a criterio del alcalde Quintín Soriano, a Contreras le faltó "carácter". Más detalles a continuación.
El pasado 30 de septiembre, Roberto Contreras se refirió al sobrenombre "chumpa juca" que le puso a Manuel Zelaya, en referencia a su habitual chaqueta color beige con la que casi siempre se le ven público.
El apodo surgió luego de que el Ministerio Público presentara un requerimiento fiscal contra funcionarios de la municipalidad de San Pedro Sula, señalados de participar en la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa HERCOD S. de R.L por un monto de 45.3 millones de lempiras.
Además de los funcionarios municipales, fue acusado Steve Fajardo, yerno de Contreras. A criterio del edil, esta situación se trata de una persecución política que busca perjudicarlo de cara a las elecciones generales del 30 noviembre. Por ello, arremetió contra Zelaya.
"Yo no soy zurrado como usted, que allá en la frontera, en el golpe de Estado le ´decían venga preséntese y parecía eso´. Señor Zelaya, usted que es olanchano, pero que está castrado, aquí está mi cédula. Mel, chumpa juca, aquí está mi cédula mira, si sos olanchano y los tenés rayados, saca la orden contra mí, no contra mi familia”, dijo días atrás Contreras.
No obstante, Contreras rectificó sobre sus declaraciones, admitiendo que se trató de un arrebato emocional.
"Quiero pedirle disculpas a él (Zelaya), fue un arrebato porque querían arrestar a mi hijo en su casa. Yo le dije eso a él. Le pido disculpas compañero, pero que bien que ya lavó la chumpa", dijo.
Sin embargo, para Quintín Soriano, alcalde de Choluteca, su correligionario del Partido Liberal no actuó bien al pedir perdón.
"Yo le voy a decir algo a don Contreras. Yo no haría eso de estarle pidiendo disculpas después de haberle dicho a ´Mel´ las cosas", señaló.
"Hay que tener carácter ¡Ombe! Yo no sé que pasa ahí. Si yo le digo a Mel por ejemplo ´bigotes de mapache´ o de ´morsa´, ¿y qué? , ¿a mí no me dicen ´Quintín machete´ pues?", agregó.
Para Soriano, es habitual que existan apodos hacia los políticos hondureños y eso no debería ser razón para molestarse, argumentando que son "gajes del oficio".
Pese al apodo que se ha viralizado en los últimos días, el coordinador general de Libertad y Refundación (Libre) se ha tomado con humor la situación, e incluso explicó el motivo del porqué utiliza chaquetas beige.
Zelaya reveló que desde que le dieron golpe de Estado a su presidencia en 2009 comenzó a vestir con camisa blanca, chaquetas negras y pantalones del mismo color. Esto lo hizo porque reconocía que era "malo" para combinar prendas.
Incluso, dio a conocer que su esposa, la ahora presidenta Xiomara Castro, llegó a decirle que parecía una "caja fuerte" por vestir de blanco y negro. Eventualmente, le obsequiaron varias chumpas beige por las cuales es muy reconocido a simple vista.
"Como salgo en la foto con la chumpa me dicen ´¡Ve! No se la quita, no se la cambia. Anda toda sudada, no se baña´ me dicen, ´no usa desodorante´", expresó ante los comentarios del porqué siempre utiliza esa chaqueta.
Zelaya fue visto el pasado fin de semana en una concentración de Libre portando una chaqueta verde, diciendo con humor que la chumpa beige "ya la mandé a lavar".