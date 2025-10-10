Redondo pide al MP actuar ante "ilegalidades" en el Tribunal de Justicia Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instó al Ministerio Público (MP) a actuar de inmediato frente a lo que calificó como flagrancia en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y a las solicitudes que, según él, violan la Constitución y la Ley Electoral.

Redondo a través de un posteo en su red social de X advirtió que es "momento de frenar al crimen organizado, narcotráfico y a grupos de poder que, según afirmó, buscan convertir al país en un narcoestado y paraíso fiscal".

En su mensaje reiteró que el MP está obligado a resguardar el Estado de derecho, proteger el proceso electoral y garantizar la justicia.