Redondo pide al MP actuar ante "ilegalidades" en el Tribunal de Justicia Electoral

El presidente del Congreso instó al Ministerio Público a intervenir frente a solicitudes consideradas ilegales que afectan el proceso electoral en Honduras

  • 10 de octubre de 2025 a las 11:31
Redondo pide al MP actuar ante ilegalidades en el Tribunal de Justicia Electoral

Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, pidió al Ministerio Público intervenir ante presuntas irregularidades en el Tribunal de Justicia Electoral.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, instó al Ministerio Público (MP) a actuar de inmediato frente a lo que calificó como flagrancia en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y a las solicitudes que, según él, violan la Constitución y la Ley Electoral.

Redondo a través de un posteo en su red social de X advirtió que es "momento de frenar al crimen organizado, narcotráfico y a grupos de poder que, según afirmó, buscan convertir al país en un narcoestado y paraíso fiscal".

En su mensaje reiteró que el MP está obligado a resguardar el Estado de derecho, proteger el proceso electoral y garantizar la justicia.

Mario Morazán denuncia colusión, pero firmó acta del pleno del TJE

La solicitud de Redondo surge luego de que el TJE ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) abstenerse de imprimir las papeletas para diputados en Olancho y Valle mientras se resuelven recursos de apelación presentados por los ciudadanos Jorge Luis Cálix Espinal y Cristian Adalid Villalobos.

La decisión fue adoptada por mayoría durante una sesión celebrada el jueves, en la que el magistrado Mario Morazán se ausentó sin justificación, según el acta.

El magistrado presidente del TJE, Mario Flores, explicó en declaraciones a la radioemisora HRN que la sesión se realizó con quórum suficiente y dentro del marco legal, detallando que existen documentos y audios que evidencian la asistencia de los magistrados Morazán y Miriam Barahona.

Flores calificó como "inaceptables" las declaraciones de Redondo y aseguró que el Ministerio Público no debe ser utilizado como instrumento de intimidación. Añadió que, en caso de querer actuar contra los magistrados, corresponde iniciar un juicio político.

Partido Liberal denuncia intento de intimidación en el Tribunal de Justicia Electoral

