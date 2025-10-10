  1. Inicio
Partido Liberal denuncia intento de intimidación en el Tribunal de Justicia Electoral

El Partido Liberal de Honduras acusó al magistrado Mario Morazán de amenazar la independencia del Tribunal de Justicia Electoral tras anunciar una denuncia penal contra sus colegas

  • 10 de octubre de 2025 a las 09:31
El Partido Liberal de Honduras emitió un comunicado en el que denuncia presiones del magistrado Mario Morazán contra el Tribunal de Justicia Electoral.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras (PLH) condenó las acciones del magistrado Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a quien acusa de intentar intimidar a sus compañeros magistrados y de poner en riesgo la independencia judicial del ente electoral.

En un comunicado difundido este 10 de octubre, la bancada liberal señaló que Morazán habría recurrido a la "amenaza directa" al anunciar que presentará una denuncia penal contra sus colegas, a quienes acusa de "usurpación de funciones", luego de una sesión en la que no estuvo presente y donde se resolvió una medida cautelar.

El PLH calificó esa actuación como un "ataque frontal" a la independencia judicial y una práctica antidemocrática.

En su comunicado, señalaron el uso de la "amenaza de persecución penal" como un instrumento para presionar a otros magistrados e invalidar una decisión adoptada en el pleno.

Mario Morazán denuncia colusión, pero firmó acta del pleno del TJE

Esto calificándolo además como un intento de coacción que pone en riesgo y "envenena" la integridad del proceso electoral.

En el comunicado, los diputados liberales exigieron el cese inmediato de las amenazas y reafirmaron su respaldo a los magistrados del TJE que actuaron conforme a la ley.

Además, hicieron un llamado a defender la autonomía institucional del tribunal ante cualquier intento de presión o chantaje.

Nasralla descarta alianza con el PN pero asegura apoyo de su dirigencia

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

