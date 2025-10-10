Partido Liberal denuncia intento de intimidación en el Tribunal de Justicia Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Partido Liberal de Honduras (PLH) condenó las acciones del magistrado Mario Morazán del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a quien acusa de intentar intimidar a sus compañeros magistrados y de poner en riesgo la independencia judicial del ente electoral.
En un comunicado difundido este 10 de octubre, la bancada liberal señaló que Morazán habría recurrido a la "amenaza directa" al anunciar que presentará una denuncia penal contra sus colegas, a quienes acusa de "usurpación de funciones", luego de una sesión en la que no estuvo presente y donde se resolvió una medida cautelar.
El PLH calificó esa actuación como un "ataque frontal" a la independencia judicial y una práctica antidemocrática.
En su comunicado, señalaron el uso de la "amenaza de persecución penal" como un instrumento para presionar a otros magistrados e invalidar una decisión adoptada en el pleno.
Esto calificándolo además como un intento de coacción que pone en riesgo y "envenena" la integridad del proceso electoral.
En el comunicado, los diputados liberales exigieron el cese inmediato de las amenazas y reafirmaron su respaldo a los magistrados del TJE que actuaron conforme a la ley.
Además, hicieron un llamado a defender la autonomía institucional del tribunal ante cualquier intento de presión o chantaje.
