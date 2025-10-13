Redondo llama “perdedor” a Jorge Cálix y advierte que se pone en riesgo el proceso electoral

“ Jorge Cálix todavía no asimila que es un perdedor... Pretender detener la impresión de papeletas pone en riesgo el proceso electoral”, manifestó Redondo durante declaraciones a medios de comunicación.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Luis Redondo , calificó este lunes como “perdedor” a Jorge Cálix y advirtió que el Partido Liberal pone en riesgo el proceso electoral al intentar frenar la impresión de papeletas en el departamento de Olancho.

Sus palabras se producen luego de que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) otorgara una medida cautelar que ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender la impresión de papeletas de diputados en Olancho, mientras se resuelve un recurso de apelación presentado por el equipo legal de Cálix.

El recurso interpuesto por el diputado se encuentra en trámite ante el TJE, pero su resolución quedó en suspenso luego de que el magistrado, Mario Morazán, presentara una denuncia ante el Ministerio Público contra sus compañeros en el pleno del Tribunal, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, por haber adoptado la medida sin tomar en cuenta su voto.

Morazán explicó que la denuncia por tráfico de influencias se debe a que, supuestamente, existió una colusión entre empleados y magistrados del TJE para conocer los expedientes de forma apresurada, por lo que los magistrados habrían incurrido en los delitos de prevaricato, usurpación de funciones y tráfico de influencias.

En otros temas, Redondo ironizó al afirmar que “nosotros somos el peor Congreso de la historia, para los grupos económicos y de poder a los que les derogamos los fideicomisos”.