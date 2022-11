Matan al rapero Takeoff, miembro de Migos, en Houston

El medio de entretenimiento dijo que ambos estaban jugando a los bolos cuando “estalló un altercado y fue entonces cuando alguien abrió fuego y disparó a Takeoff”. Según TMZ, Quavo no resultó herido.

El músico, cuyo verdadero nombre era Kirshnik Khari Ball, se hallaba en el local de bolos con Quavo alrededor de las 02:30 am, cuando la policía fue alertada sobre disparos y una persona muerta en el lugar, según TMZ.

- “Bad and Boujee” -

Nacido el 18 de junio de 1994 en Lawrenceville, Georgia, Takeoff era más conocido por ser miembro de Migos junto con Quavo, su tío, y Offset, su primo hermano, hoy casado con la también rapera Cardi B.

“Mientras crecía, estaba tratando de triunfar en la música. Me esforzaba, era lo que me encantaba hacer”, dijo Takeoff en una entrevista de 2017 con The Fader. “Simplemente hacer cosas y crear para mí”.

“Lo hacía por mi propio placer, porque es lo que me gustaba hacer. Esperaba a que Quavo regresara de la práctica de fútbol y le tocaba mis canciones”.

Migos, una banda nacida en Atlanta, dirigido por el referente de la industria del hip hop Coach K, se le atribuye en buena medida la popularidad del trap sureño contemporáneo.

Saltó a la fama con su canción viral de 2013 “Versace”, que Drake remezcló. Más tarde, Migos grabó “Walk It Talk It” con el rapero superestrella canadiense.

Después de su álbum debut “Yung Rich Nation”, en 2015, alcanzaron la cima de la lista Billboard con su segundo trabajo, “Culture”.

Tras firmar un contrato con Motown y Capitol Records en 2017, siguieron con “Culture II”, una vez más ocupando el primer puesto de la lista. En 2021, completaron la trilogía con “Culture III”.