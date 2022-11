Muere el actor Lee Ji Han durante estampida en fiesta de Halloween

SEÚL, COREA DEL SUR.- El famoso actor Lee Ji Han falleció en la fatal estampida durante una fiesta de Halloween celebrada en Seúl que dejó a 153 fallecidos y más de 133 personas heridas.

La noticia del terrible fallecimiento del popular coreano fue confirmada por la agencia 935 Entertainment a través de redes sociales. En la publicación se afirmó que el actor era una persona cálida y amistosa, por lo que será triste no volver a verlo.

El también cantante de 24 años era conocido por su participación en el programa de supervivencia “Produce 101” en 2017. En este reality mostró su talento vocal, ya que el show era de 11 sobrevivientes que pretendían formar un nuevo grupo de K-pop.

VEA AQUÍ: Las trágicas imágenes de la estampida en Seúl

Aunque en este reality no logró el éxito esperado, sí logró hacerse conocido por sus apariciones en un drama coreano que fue transmitido por internet, además de participar en comerciales de café. En 2019 fue el protagonista del drama “Today was another Nam Hyun Day”.

Otros famosos coreanos lamentaron la trágica muerte de Ji Han en la que sería la primera fiesta que se realizó en Seúl tras el inicio de la pandemia del coronavirus en 2020.