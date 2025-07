Lina Luaces, hija de Lili Estefan, es coronada Miss Universo Cuba 2025

Luaces representó a Santiago de Cuba durante la competencia y recibió la corona de manos de su antecesora, Marianela Ancheta. El evento contó con la conducción de Carlos Adyan, Tenay Rodríguez y Sheynnis Palacios, actual Miss Universo 2023.

Además de llevarse la corona, Lina también obtuvo el reconocimiento como Miss Prensa, destacándose entre las finalistas Lisbeth Fernández (segundo lugar) y Vanessa Villareal (tercer lugar).

Durante sus primeras declaraciones tras la coronación, Luaces expresó su orgullo por representar a la comunidad cubana: “desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro”, afirmó a la revista People en Español.

Lina Luaces es la segunda mujer en obtener el título de Miss Universo Cuba desde el regreso del país caribeño al certamen, tras una ausencia de más de cinco décadas.