Prometida de Aaron Carter reacciona en redes sociales tras su muerte

La pareja se volvió a separar nuevamente en febrero de 2022. De hecho, por esta relación tóxica, el cantante perdió la custodia de su hijo Prince. Esto lo llevó a que septiembre de este año, Carter inició un programa de rehabilitación ambulatorio de un mes.

“La razón principal por la que me inscribí en el programa ambulatorio Lionrock Recovery es para dejar la hierba. Hago terapia de grupo, clases para padres, clases de violencia doméstica, me certifiqué en RCP, solo muchas cosas diferentes. Ser padre es nuevo, pero en realidad se ha vuelto muy divertido y emocionante y me ha dado un nuevo capítulo de mi vida. Ha sido increíble”