Revelan cómo se veía Adamari López cuando debutó en ‘Un Nuevo Día’

Adamari grabó un comunicado en el que confirmó su partida y agradeció a la cadena televisiva por tantos año de aprendizaje, trabajo y compañerismo.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años”, anunció López con un tono emotivo.