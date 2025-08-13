Pobladores de Mateo protestan exigiendo a la SIT que cumpla con reconstrucción de la carretera

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de aldea Mateo y Las Tapias se han tomado la mañana de este miércoles la calle principal de la zona que también conduce hacia el municipio de Lepaterique.
Estas protestas se realizan debido al incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ya que unas semanas atrás les habían prometido la reconstrucción de la vía; sin embargo, las autoridades no cumplieron.
Esta mañana de miércoles 13 de agosto, los pobladores tienen tomada prácticamente toda la vía, manifestando que las medidas de presión continuarán si el gobierno no les responde.
Otra de las quejas de los pobladores es que se agilicen los trabajos del puente a desnivel Papa Francisco, debido a que tienen que dar el retorno hasta la represa Los Laureles.
Los vecinos de la aldea La Caldera, Mateo, Las Tapias y sectores aledaños manifestaron que las tomas seguirán de manera indefinida mientras no lleguen a un acuerdo con autoridades de la SIT.
Según los pobladores, estas calles que conducen a los sectores mencionados, incluido el municipio de Lepaterique, están intransitables.
En ese sentido, los vecinos del lugar exigen la reparación de la carretera, ya que el mal estado de la misma les genera muchos problemas en el traslado, como demoras y daños a los vehículos.
La carpeta asfáltica ya cumplió su vida útil y los vecinos tienen que tapar con tierra los baches para reducir el daño en los vehículos y motocicletas; no obstante, esta es una medida temporal, porque cuando llueve vuelve a quedar igual o peor.
Los pobladores han realizado protestas en reiteradas ocasiones; sin embargo, las autoridades de la SIT solo prometen sin cumplir con la reconstrucción de esta vía importante al suroeste de la capital hondureña.