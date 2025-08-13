Pobladores de Mateo protestan exigiendo a la SIT que cumpla con reconstrucción de la carretera

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de aldea Mateo y Las Tapias se han tomado la mañana de este miércoles la calle principal de la zona que también conduce hacia el municipio de Lepaterique. Estas protestas se realizan debido al incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ya que unas semanas atrás les habían prometido la reconstrucción de la vía; sin embargo, las autoridades no cumplieron.

Esta mañana de miércoles 13 de agosto, los pobladores tienen tomada prácticamente toda la vía, manifestando que las medidas de presión continuarán si el gobierno no les responde. Otra de las quejas de los pobladores es que se agilicen los trabajos del puente a desnivel Papa Francisco, debido a que tienen que dar el retorno hasta la represa Los Laureles. Los vecinos de la aldea La Caldera, Mateo, Las Tapias y sectores aledaños manifestaron que las tomas seguirán de manera indefinida mientras no lleguen a un acuerdo con autoridades de la SIT. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según los pobladores, estas calles que conducen a los sectores mencionados, incluido el municipio de Lepaterique, están intransitables.