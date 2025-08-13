Tres horas después de salir de prisión mató a chapín en asalto en SPS

El hecho en el que perdió la vida Fredy Alexander Macario Mazariegos, de 37 años, ocurrió a eso de las 6:30 de la noche del lunes en la primera calle, octava avenida, del barrio Santa Anita, salida a La Lima, Cortés, en el norte de Honduras.

San Pedro Sula, Honduras.- La declaración e identificación de testigos llevaron a la Policía Nacional a la captura de Luis Nájar Mejía, de 35 años de edad, acusado de quitarle la vida a un guatemalteco en el asalto a un bus .

A esa hora, Macario iba en un bus que cubre la ruta al excampo bananero San Juan de La Lima y cuatro individuos empezaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros.

Macario se opuso al asalto y forcejeó con los asaltantes, y uno de los delincuentes le infirió un balazo en el tórax que le causó la muerte.

Gracias a las declaraciones de testigos y de videos de cámaras del 911, agentes de la DPI ubicaron a Nájar, que es quien le disparó al chapín.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El 5 agosto fue capturado por tráfico de droga y enviado a prisión; salió libre el lunes y tres días después cometió el crimen.