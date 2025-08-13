  1. Inicio
Tres horas después de salir de prisión mató a chapín en asalto en SPS

La víctima del asalto a un bus fue identificado como Fredy Alexander Macario Mazariegos

  • 13 de agosto de 2025 a las 06:20
Luis Alfredo Nájar fue capturado en el barrio El Benque por elementos de la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía.

San Pedro Sula, Honduras.- La declaración e identificación de testigos llevaron a la Policía Nacional a la captura de Luis Nájar Mejía, de 35 años de edad, acusado de quitarle la vida a un guatemalteco en el asalto a un bus.

El hecho en el que perdió la vida Fredy Alexander Macario Mazariegos, de 37 años, ocurrió a eso de las 6:30 de la noche del lunes en la primera calle, octava avenida, del barrio Santa Anita, salida a La Lima, Cortés, en el norte de Honduras.

A esa hora, Macario iba en un bus que cubre la ruta al excampo bananero San Juan de La Lima y cuatro individuos empezaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros.

Macario se opuso al asalto y forcejeó con los asaltantes, y uno de los delincuentes le infirió un balazo en el tórax que le causó la muerte.

Gracias a las declaraciones de testigos y de videos de cámaras del 911, agentes de la DPI ubicaron a Nájar, que es quien le disparó al chapín.

El 5 agosto fue capturado por tráfico de droga y enviado a prisión; salió libre el lunes y tres días después cometió el crimen.

