Karol G arremete contra la portada de la revista GQ: “Es una falta de respeto, la imagen no me representa”

“Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, inició diciendo en su escrito la colombiana.

En un extenso mensaje y junto a una fotografía al natural, publicada en su cuenta de Instagram, “La Bichota” no se quedó callada y aseguró que las imágenes no la representaban.

Agregó que “mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

Karol G también agradeció a la revista por haberla seleccionado como imagen para su portada, sin embargo, criticó que divulgaran la imagen sin tomar en cuenta que ella estaba en desacuerdo con las ediciones y que “nunca hicieran nada al respecto”.