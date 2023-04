Shakira inicia nuevo ciclo: vida en Miami y proyectos en puerta

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- No cabe duda de que 2022 no fue el mejor año para Shakira, al menos no en lo relacionado con su ámbito personal.



Tras oficializarse su separación del exfutbolista Gerard Piqué en junio, y la posterior ola de polémicas que se desataron al respecto, la colombiana ha atravesado de manera pública uno de los procesos más retadores de su vida, donde también peligraba la salud de su padre.



Pero finalmente parece que un nuevo ciclo, mucho más prometedor, está por iniciar. Tras llevar a cabo su mudanza de Barcelona, que fue su residencia desde el 2011, la cantante está lista para hacer de Miami un verdadero hogar para ella y sus dos hijos, Milan (10) y Sasha (8).



La noticia trascendió el domingo junto a un mensaje de despedida que dio por concluido un último capítulo de traiciones, desahogos y discordias. “Pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar...” escribió.



La cantante emprendió el vuelo desde el aeropuerto El Prat a un destino desconocido. La información difundida apunta a que disfrutará de unas vacaciones familiares de Semana Santa antes de instalarse por completo en Florida. Este tiempo de sanación es una prioridad para ella.