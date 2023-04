La reacción de Shakira tras que Piqué se refiriera a ella como “latinoamericana”

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Shakira no se quedó callada tras las declaraciones ofrecidas por su expareja Gerard Piqué en el que se refirió a ella no por su nombre sino como “latinoamericana”

Y es que en la más reciente entrevista del exjugador Catalán no solo habló de las indirectas que la colombiana le ha lanzado a él y a su novia Clara Chía Martí, también mencionó el acoso que ha recibido en redes sociales tras su separación de la madre de sus dos hijos.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, mencionó en el programa Jijantes.