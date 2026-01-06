¿Quién es Manuel Bardales, el prometido de Alejandra Fuentes, Miss Honduras 2025?

Manuel Bardales ha sido identificado públicamente como el futuro esposo de la reina de belleza hondureña, Alejandra Fuentes. Y aunque mantiene un perfil más reservado que su prometida, se han conocido algunos detalles de su relación.
La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de Alejandra Fuentes. La Miss Honduras compartió una serie de fotografías donde presume su anillo de compromiso, confirmando así sus planes de boda.
Según las imágenes publicadas en Instagram, Manuel Bardales eligió un romántico mirador como escenario para pedirle matrimonio a la olanchana de 31 años.
A diferencia de las parejas de figuras públicas, Manuel Bardales ha optado por no exponer detalles profundos de su vida profesional o privada.
En sus redes sociales, Bardales se ha mostrado fanático del fútbol, en especial de la Asociación de Fútbol del AC Milán.
Foto publicada por Manuel desde 2012, en la que muestra poca actividad en redes sociales, donde solo se logran ver algunas de sus visitas a estadios durante sus viajes.
El compromiso de Manuel y la joven hondureña llega apenas dos meses después de que Alejandra Fuentes regresara de Tailandia, donde representó a Honduras en el certamen Miss Universo 2025.
Aunque se ha confirmado el compromiso, la pareja aún no ha revelado la fecha exacta ni el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia religiosa o civil. Se espera que en los próximos meses brinden más detalles sobre los preparativos.
Durante el tiempo que Alejandra ha ostentado el título de Miss Honduras, Bardales ha sido un pilar de apoyo emocional, acompañándola en la transición de su reinado hacia esta nueva etapa personal y familiar.
Familiares y amigos han compartido este momento especial, deseándole felicidad, éxito y bendiciones en esta nueva etapa que comienza, mientras continúa llevando el nombre del país en alto.