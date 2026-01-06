¿Qué es la "ley anti Piqué" que afectaría a Sergio Ramos si compra al Sevilla?

Sergio Ramos podría verse afectado por la ley creada en España después de que Gerard Piqué fuera mediador para llevar la Supercopa a Arabia Saudita.
Después de anunciar su salida del Monterrey, Sergio Ramos ha centrado su atención en el fútbol español, pero no precisamente para volver a los terrenos de juego, sino que esta vez para entrar en escena como directivo tras haber presentado una oferta para comprar al Sevilla, club con el que hizo su debut profesional en 2004.
Desde España aseguran que el exjugador del Real Madrid habría presentado una oferta de 400 millones de euros para comprar al club de Nervión en este 2026.
Sergio Ramos no estaría solo en esta transacción, ya que sería el rostro visible en el plan de inversión de un grupo estadounidense que ha mostrado un fuerte interés en hacerse cargo del siete veces campeón de la Europa League.
Con la oferta sobre la mesa de los accionistas del Sevilla, Ramos y compañía ahora están a la espera de una auditoría externa para constatar la deuda que actualmente tiene el club, la cual rondaría los 200 millones de euros.
Ramos se mantiene firme en su decisión de comprar la mayor parte de acciones de su equipo, sin embargo, su carrera futbolística podría verse afectada por la denominada "Ley Anti Piqué" establecida por el Consejo Superior de Deportes y en los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La "Ley Anti Piqué" establece que los deportistas en activo no pueden tener relaciones comerciales en las que participen con el fin de evitar cualquier conflicto de intereses en el desarrollo de un torneo profesional.
Esto quiere decir que si Sergio Ramos compra al Sevilla, no podrá jugar en ningún club de Primera o Segunda División en España, lo cual le cierra las puertas a cualquier posibilidad de regresar al Sánchez Pizjuán a sus 39 años.
Pero, ¿cuál es el orígen de la "Ley Anti Piqué"? Esta normativa fue establecida en 2025 a raíz de lo ocurrido con Gerard Piqué y Luis Rubiales en la negociación para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudita.
En aquel momento, el entonces jugador del Barcelona intervino como mediador a través de su empresa Kosmos en las negociaciones entre la Federación Española y el gobierno saudí para que el torneo se disputara en el país asiático a partir de 2020.
Esto dio pie para que las máximas autoridades del deporte en España tomaran cartas en el asunto y evitaran una nueva polémica en la que un deportista en activo tuviera relaciones comerciales con la competición que se encuentra disputando.
Con esto, Sergio Ramos no podrá volver a jugar con ningún club de España si compra al Sevilla, por lo que de mantenerse en activo como futbolista deberá de hacerlo lejos de su país.