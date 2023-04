Padre de Piqué desahucia a Shakira

Así lo afirmó el medio La Vanguardia , quien detalla que la cantante recibió una carta firmada por Joan Piqué como administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, conminándole que debía abandonar la mansión de Esplugues de Llobregat con fecha límite el 31 de marzo.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, comenzó diciendo.

Añadió: Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”.