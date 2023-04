Piqué explota contra Shakira por sus indirectas: ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?

Aunque hace unos días aseguró que no le importaba y que prefería no hablar del tema por ser algo muy personal, está vez explotó durante una entrevista de Twitch de Jijantes FC y aseguró que nadie mira las consecuencias que trae este tema.

No obstante, dejó ver que las indirectas que ha lanzado Shak con sus canciones como en su “Session #53” con Bizarrap o con su último post en el que escribió “Chiaroscuro”.

El exdefensa del FC Barcelona aseguró que está intentando vivir su vida. “Estoy en un momento muy feliz e intento pasar los máximos momentos con la gente de mi entorno que me quiere y eso es impagable”, mencionó.

“Ahora nos dedicamos a tirar el beef (indirectas) este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef”, comenzó diciendo algo exaltado.

“Queda muy bien a título personal y oh, la puta ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad” afirmó.