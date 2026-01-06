Divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban queda oficialmente cerrado

Nicole Kidman y Keith Urban han formalizado legalmente su divorcio, según documentos judiciales obtenidos por el portal estadounidense Us Weekly, cuya resolución se registró en un tribunal de Nashville el 6 de enero.
Los registros indican que ninguna de las partes pagará pensión alimenticia ni manutención conyugal.
Kidman asumirá la residencia principal de sus dos hijas, Sunday Rose de 17 años y Faith Margaret de 15, mientras Urban tendrá periodos de custodia establecidos.
El acuerdo contempla que las niñas residan 306 días al año con Kidman y 59 con Urban, además de alternar fines de semana.
En caso de desacuerdo sobre decisiones importantes, la actriz tendrá la autoridad final, según el plan de crianza
La separación de la pareja se confirmó inicialmente el 29 de septiembre, tras 19 años de matrimonio.
Kidman presentó la solicitud al día siguiente alegando diferencias irreconciliables y buscando la custodia principal de sus hijas. Además, la actriz tiene dos hijos adultos con su exesposo Tom Cruise, Connor y Bella.
Una fuente cercana declaró al medio antes citado que la pareja había estado separada en silencio durante meses y que Kidman esperaba poder salvar la relación antes de tomar la decisión final.
“Nicole había intentado trabajar en su matrimonio y no quería que esto saliera a la luz pública”, añadió la fuente.
La última aparición conjunta de Kidman y Urban se produjo en los Premios de la Academia de Música Country 2025 y en un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. A pesar de esas apariciones, mantenían vidas separadas.
Kidman inició su relación con Urban en 2005, y un año después contrajeron matrimonio.
Durante los 19 años de unión, la pareja había hablado abiertamente sobre los altibajos de su vida en común, aunque ahora concluyen su relación de manera legal y definitiva.