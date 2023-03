Anuel asegura ser “inolvidable” tras el tema colaboración de Karol G y Shakira

La reacción del cantante se dio a tan solo cuatro días de que su ex Karol G asegura en el tema “Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tu todavía me estás viendo todas las historias”.

Y es que se supone que Anuel comenzó su relación con Yailin semanas después de que terminó su compromiso con la colombiana.