‘Mel’ Zelaya es el único narco con quien me he reunido, asegura Romeo Vásquez

Vásquez hizo varias publicaciones en su perfil de Facebook, una de ellos con una foto al lado de Manuel Zelaya con el mensaje "este es el único narco con quien me he reunido en mi vida. Atentamente, general Romeo Vásquez".

La publicación se acompañó de: "En mi carrera política me he reunido con muchas personas honorables, pero jamás con narcotraficantes. Me atacan porque no me arrodillo ante este gobierno corrupto y aliado al crimen. ¡El pueblo me conoce! Y sabe que siempre he defendido a Honduras con honor, no con dólares sucios. ¡Yo no soy Carlos Zelaya!".