Madre de menor desaparecida en SPS: "No conocían al hombre que las invitó, lo conocieron por TikTok"

San Pedro Sula, Honduras.- Ocho días han transcurrido desde que Suany Yamilet Sánchez, de 13 años, y su amiga Maryuri Mejía, de 15, desaparecieron después de salir de su vivienda ubicada en la colonia Bográn, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, rumbo a un centro comercial, donde se encontrarían con un hombre al que conocieron a través de TikTok. Según relató Sandra Méndez, madre de Suany Yamilet, las adolescentes salieron de su casa el pasado miércoles a las 4:00 de la tarde.

"Ese día me dijo que había conocido a esta persona en TikTok y que la había invitado a cenar. Yo pensé que regresaría, pero nunca volvió", expresó con evidente angustia. La madre señaló que no ha tenido ninguna comunicación con su hija desde el día de su desaparición. "Estuve esperando toda la noche y nada. No volvió ni en la tarde ni en la noche. Hoy ya se cumplen ocho días sin saber de ella", lamentó. De acuerdo con Méndez, ambas menores salieron juntas hacia un centro comercial de San Pedro Sula donde el desconocido las estaría esperando. "Ellas no conocían a la persona. Era la primera vez que lo iban a ver en persona", aseguró.