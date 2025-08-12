Conocieron a un hombre en TikTok y las citó en un mall: Suany y Maryuri desaparecieron en SPS

Dos menores de 13 y 15 años se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles 6 de agosto en San Pedro Sula.
Lo último que se supo de ellas es que salieron de la colonia Bográn para encontrarse con un hombre que conocieron en TikTok.
Supuestamente, las jovencitas fueron citadas por la persona que conocieron a través de la red social en un centro comercial.
Una de las menores fue identificada como Suany Sánchez, de 13 años, quien desapareció después de salir de su casa, ubicada en el bordo de La Bográn.
La otra menor fue identificada como Maryuri Mejía Marín, de 15 años, una jovencita de pelo negro y tez trigueña.
Sus familiares, angustiados, piden a la población y a las autoridades colaborar para localizarlas y que regresen sanas y salvas. La Policía ya investiga el caso.
Supuestamente, una de las jóvenes le dijo a sus padres que iba a ver una oferta de trabajo; con esa excusa se fue.
Las dos jóvenes habrían salido de su casa alrededor de las 4:00 de la tarde, junto a otra joven identificada únicamente como “La Bebecita”.
Pese a que les han marcado en reiteradas ocasiones a sus celulares, ambos permanecen apagados. En caso de tener información sobre las jóvenes, se pusieron a disposición los números: +504 9847-4536, +504 9628-7976 y +504 3242-4912.
En redes sociales, muchos de sus conocidos han reaccionado alarmados por lo que sucedió. "Mi nena, primero Dios aparezca, me haces falta", "Dios las proteja y vuelvan a casa sanas y salvas", son algunos de los mensajes.