Conocieron a un hombre en TikTok y las citó en un mall: Suany y Maryuri desaparecieron en SPS

Las dos jóvenes fueron a encontrarse en un centro comercial con un joven que conocieron a través de TikTok, y desde entonces no se sabe nada de ellas

  • 12 de agosto de 2025 a las 11:35
Dos menores de 13 y 15 años se encuentran desaparecidas desde el pasado miércoles 6 de agosto en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
Lo último que se supo de ellas es que salieron de la colonia Bográn para encontrarse con un hombre que conocieron en TikTok.

 Foto: Cortesía
Supuestamente, las jovencitas fueron citadas por la persona que conocieron a través de la red social en un centro comercial.

 Foto: Cortesía
Una de las menores fue identificada como Suany Sánchez, de 13 años, quien desapareció después de salir de su casa, ubicada en el bordo de La Bográn.

 Foto: Cortesía
La otra menor fue identificada como Maryuri Mejía Marín, de 15 años, una jovencita de pelo negro y tez trigueña.

 Foto: Cortesía
Sus familiares, angustiados, piden a la población y a las autoridades colaborar para localizarlas y que regresen sanas y salvas. La Policía ya investiga el caso.

 Foto: Cortesía
Supuestamente, una de las jóvenes le dijo a sus padres que iba a ver una oferta de trabajo; con esa excusa se fue.

 Foto: Cortesía
Las dos jóvenes habrían salido de su casa alrededor de las 4:00 de la tarde, junto a otra joven identificada únicamente como “La Bebecita”.

 Foto: Cortesía
Pese a que les han marcado en reiteradas ocasiones a sus celulares, ambos permanecen apagados. En caso de tener información sobre las jóvenes, se pusieron a disposición los números: +504 9847-4536, +504 9628-7976 y +504 3242-4912.

 Foto: Cortesía
En redes sociales, muchos de sus conocidos han reaccionado alarmados por lo que sucedió. "Mi nena, primero Dios aparezca, me haces falta", "Dios las proteja y vuelvan a casa sanas y salvas", son algunos de los mensajes.

 Foto: Cortesía
