Lidiar con la microcefalia: “Gastamos 15 mil lempiras mensuales solo en él”

No he trabajado desde ese entonces, es complicado, o sea una parte es el estrés de estar todo el día en casa, o que aparte del trabajo de la casa el trabajo, es cansado y hay días que bueno a las 5:00 de la tarde ya no quiero saber de nada y a las 6:00 de la tarde yo ya estoy acostada. Yo no tengo vida social, yo no sé qué es irme a tomar un café o decirle a una amiga vamos y salgamos porque tengo que llevarlo, o sea, ahí él es muy vulnerable a agarrar una gripe, una tos, entonces hasta eso le cambia”.

También indicó que el estar al cuidado 100% de él ha ayudado que Jatniel no sufra de reflujos o convulsiones, solo de la enfermedad como tal y de ciertas gripes de vez en cuando.

“Gracias a Dios no convulsiona, no me pasa con fiebre, no toma ningún medicamento, incluso, él come tranquilo. Él solo es su comida y su pepe. Él come normal y por las terapias que le han dado ahora ya mastica, antes no masticaba”, explicó Yolani.